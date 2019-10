Rifiuti bruciati in via Braglio, la denuncia di Marano Pulita: "Terzo episodio da inizio 2019"

"Ancora roghi di rifiuti sulla riva del torrente, in prossimità della confluenza tra Leogra e Timonchio", è questa la denuncia fatta da Marano Pulita. "La scoperta fatta da un nostro segnalatore in via Braglio - segnalano in una nota - dove è sostata per un breve periodo una carovana di nomadi. Materiale di ogni genere sparso per terra, sacchi neri ancora pieni ovunque, persino giochi per bambini. E poi i fuochi tossici, più di uno".

"Questo è il terzo grave episodio del genere nella zona, in meno di un anno. - sottolineano - In tutti i casi sono stati scaricati rifiuti di varia natura, in notevole quantità, che sono stati dati alle fiamme. Come le altre volte si tratta di episodi gravi. Atti criminali a cui l’applicazione di una multa non ci pare sufficiente, tanto più se poi non viene pagata, come accade nella realtà delle cose".

"Oramai questi sono diventati eventi seriali, per atto e luogo - concludono -Posti distanti tra loro solo qualche centinaio di metri, compiuti da elementi con un’ottima conoscenza della zona. Persone che si fanno beffa di un regolamento comunale con nuove sanzioni riguardanti il fenomeno degli abbandoni e la loro relativa combustione".