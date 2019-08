Rifiuti abbandonati, scatta la multa in città

Nei giorni scorsi la Polizia locale ha sanzionato due persone per aver abbandonato i sacchetti della spazzatura all'esterno degli appositi cassonetti.

Si tratta di un cittadino bengalese di 20 anni, sorpreso a non rispettare le regole di conferimento a San Lazzaro, e di una 38enne di nazionalità spagnola, residente a Madrid, che stava depositando i rifiuti fuori dai cassonetti in strada di Setteca'. Per entrambi la sanzione amministrativa elevata è stata di 300 euro.