Rifiuti abbandonati, è caccia agli incivili: venti sacchi lasciati lungo strada

Ennesimo episodio in provincia, questa volta a Montecchio Maggiore. Sono ora in corso verifiche allo scopo di risalire al responsabile, che per la tipologia dei rifiuti potrebbe essere un privato cittadino. Il sindaco si dichiara allibito da tali comportamenti