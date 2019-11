Ricky: una storia meravigliosa di Natale

Rappresenta l'unione di tre parole passione speranza e qualità Riccardo dalle Carbonare.

Nato con una rara malattia genetica, la sindrome di Edward, Ricky ha 38 anni e fa delle casette stupende super ecosostenibili tutte realizzate a mano, perfette per gli addobbi natalizi e per metterci le statuine del presepe.

Cura ogni dettaglio e da una corteccia di Pino Marittimo raccolta a Rosolina Mare ne esce una casa degna di un architetto. Le sue creazioni le vende nel suo negozio on line.

“Questo successo ne ha rafforzato l'autostima - sorride la madre - e gli ha messo in tasca qualche soldo. Ricky non ama stare in ozio. Preferisce andare in biblioteca a leggere il giornale, o fare la spesa. E non ha paura di muoversi con il bus e in bici, è affidabile e responsabile. Ha bisogno e voglia di sentirsi utile. È molto socievole e disponibile. Ed impara subito. Ha una piccola pensione di 200 E perchè non gli vogliono riconoscere la gravità della malattia, ma ora grazie ai social dove lui presenta il suo lavoro ha una entrata extra.

Dall'età di 3 anni, già all'asilo lui aveva già in mano una scatola di cartone, colla, i pennelli e creava le sue case. Non avremmo mai pensato che arrivasse a questi livelli, ma la grande passione c’è sempre stata.

E’ stato colpito di striscio dalla malattia e lui l’ha accettata. Chiede solo di essere libero e se vuole una cosa ha una volontà insuperabile.

Io gli dico grazie di esistere perchè è lui che a volte mi dà la forza di vivere.” dice mamma Maria Grazia.

Ricky non si è mai perso d'animo e si è inventato un'attività straordinaria: costruttore di casette di Natale. Piccoli capolavori in legno e cartone, con base in pietra arenaria, abbellite con muschio, dipinte con perizia, ne fa una in 3 giorni. Finora ne ha realizzate 600, lavorando tutto l'anno in casa a Vicenza e quando la stagione lo permette all'aperto, sotto le fronde degli alberi. Senza mai separarsi dalla radio e possibilmente dalle canzoni di Giorgia.

Alcune delle creazioni di Riccardo

Gallery