Riaprono al pubblico gli uffici della Questura di Vicenza

La Questura di Vicenza riprenderà nei prossimi giorni, a partire dal mercoledì 27 maggio, una progressiva e graduale riapertura al pubblico – su appuntamento – dell’Ufficio Immigrazione e della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale (Ufficio Armi, Ufficio Passaporti ed Ufficio Licenze).

Ci si potrà recare presso gli uffici in questione solo previo appuntamento da fissare utilizzando i contatti (telefono o e-mail) di seguito indicati.

Si ricorda, inoltre, che sarà sempre necessario l’uso della mascherina.

Si riportano qui di seguito i contatti da utilizzare per fissare appuntamento o per chiedere informazioni.

Ufficio Passaporti

email ammin.quest.vi@pecps.poliziadistato.it

Telefono 0444337520, dalle ore 8.30/13.30, dal lunedì al venerdì.

Ufficio Armi ed Esplosivi

email armiesplosivi.quest.vi@pecps.poliziadistato.it

Telefono 0444337710, dalle ore 12.30/13.30, dal lunedì al venerdì.

Ufficio Licenze

email ammin.quest.vi@pecps.poliziadistato.it

Telefono 0444337747, dalle ore 12.30/13.30, dal lunedì al venerdì.

Ufficio Immigrazione

email immigrazione.vi@poliziadistato.it

Telefono 0444337516 dalle ore 12,30 alle 13,30 (dal lunedì al venerdì).

Orari

Lunedì 9.00-12.00

Martedì 9.00-12.00

Mercoledì 9.00-12.00

Giovedì 9.00-12.00

Venerdì 9.00-12.00

La modalità ordinaria di accesso all’Ufficio Passaporti sarà tramite prenotazione “on line” di un appuntamento, attraverso la piattaforma digitale: https://www.passaportonline.poliziadistato.it/.

E' possibile prendere l'appuntamento nei 30 giorni successivi alla data odierna (in pratica se non c'è disponibilità nei prossimi trenta giorni, il sistema metterà a disposizione appuntamenti dal trentesimo giorno dalla data in cui ci si collega)

Analogamente, sulla stessa piattaforma, dovranno essere inserite le richieste delle dichiarazioni di accompagnamento per i minori di anni 14, attendendo la successiva conferma via email dove saranno riportate anche le relative indicazioni

il ritiro delle dichiarazioni di accompagnamento per i minori di anni 14 ed il ritiro dei passaporti pronti avverranno nei seguenti giorni e orari:

martedì, dalle ore 9 alle ore 12;

giovedì, dalle ore 9 alle ore 12.

Qualora, per specifiche e motivate esigenze personali, si rendesse necessario ottenere un passaporto con procedura d’urgenza, l’utente potrà recarsi personalmente agli sportelli dell’Ufficio Passaporti, dal lunedì al venerdì, dalle 08.30-08.40, presentando idonea documentazione comprovante i motivi per ottenere il passaporto in tempi ridotti rispetto a quelli ordinari.

Si rammenta che, all'atto della presentazione dell’istanza per il rilascio del passaporto, occorre esibire un documento di riconoscimento in corso di validità e presentare copia fotostatica fronte-retro dello stesso e del proprio codice fiscale.

A - Qualora il richiedente del passaporto sia genitore di figlio/i minore/i, all’atto della presentazione dell’istanza, dovrà includere nel modulo la firma per assenso nonché la fotocopia di un documento dell’altro genitore.

B - Qualora il passaporto venga richiesto per il minore, l’istanza dovrà essere firmata dagli esercenti la potestà genitoriale, che dovranno allegare fotocopia delle loro carte d’identità, nonché quella del minore.

Relativamente ai punti A e B, nel caso uno dei coniugi/genitori sia cittadino extracomunitario, la firma dovrà essere apposta alla presenza dell'addetto alla ricezione della pratica o, in alternativa, preventivamente autenticata.

Si ricorda, infine, che le persone di età superiore ai 12 anni compiuti devono recarsi in Questura per depositare le impronte digitali .

Ogni ulteriore informazione utile al rilascio dei passaporti, con relativa modulistica, è comunque disponibile alla pagina web:

http://www.poliziadistato.it/archivio/category/1032

o consultando il sito dedicato della Questura di Vicenza: http://questure.poliziadistato.it/it/Vicenza/articolo/5730dd5b84036552378403.

E’, infine, possibile contattare telefonicamente l'Ufficio passaporti dalle ore 12,30 alle 13,30 al numero 0444/337520.

Orari

Lunedì 08:30-12:30

Martedì 08:30-12:30 15:00-16:30

Mercoledì 08:30-12:30

Giovedì 08:30-12:30 15:00-16:30

Venerdì 08:30-12:30

Gli orari sopra indicati si riferiscono alle persone in possesso di appuntamento.

Si comunica che a seguito di disposizioni ricevute dal Ministero dell’Interno gli sportelli dell’Ufficio Immigrazione riapriranno con le seguenti modalità:

E’ obbligatorio l’uso di mascherina.

Rispettare l’orario di convocazione al fine di evitare assembramenti e mantenere il necessario distanziamento.

Gli utenti dovranno inoltrare richieste di informazioni all’indirizzo mail immigrazione.vi@poliziadistato.it e sarà possibile contattare telefonicamente l'utenza 0444 337516, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,30 alle 13,30.

I documenti relativi a: permesso di soggiorno cartaceo per motivi di famiglia limitatamente al primo rilascio ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo 286/1998, motivi di famiglia ai sensi del Decreto Legislativo 30/2007, cure mediche per gravidanza e vacanza lavoro, dovranno essere inviati all’indirizzo mail immigrazione.vi@poliziadistato.it

CONSEGNA PERMESSI DI SOGGIORNO ELETTRONICI:

gli utenti verranno informati della data del ritiro tramite sms. Si potrà inoltre consultare il sito www.portaleimmigrazione.it – Area Riservata Stranieri inserendo le credenziali di accesso riportate sull’assicurata postale (user id e password).

CONSEGNA PERMESSI DI SOGGIORNO CARTACEI:

venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

Questura Vicenza Ufficio Armi e Caccia

Viale Mazzini n.213

36100 (VICENZA - VI)

Telefono: 0444337710

Email: ammin.quest.vi@pecps.poliziadistato.it

Orari

Lunedì 09:00-11:00

Martedì

Mercoledì 09:00-11:00

Giovedì

Venerdì 09:00-11:00

Sarà possibile contattare telefonicamente l'Ufficio dalle ore 12,30 alle 13,30.

Questura Vicenza Ufficio Relazioni con il Pubblico

Viale Mazzini n.213

36100 (VICENZA - VI)

Telefono: 0444337763

Email: urp.quest.vi@pecps.poliziadistato.it

Orari

Lunedì 09:00-13:00

Martedì 09:00-13:00

Mercoledì 09:00-13:00

Giovedì 09:00-13:00

Venerdì 09:00-13:00

Sabato Chiuso

Domenica Chiuso

Sarà possibile contattare telefonicamente l'Ufficio dalle ore 09,00 alle 13,00.