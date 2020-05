Riaprono i mercati di Campagna Amica in contrà Cordenons e via Prati

Sabato 9 e domenica 10 maggio in contra' Cordenons 4, sarà possibile accedere al mercato coperto all’interno degli ex locali della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Vicenza. Il mercato, che prevede un unico accesso da pIazzetta Garofolino 4, sarà attivo sabato dalle 8.30 alle 13.30 e domenica dalle 9 alle 13. Domenica 10, inoltre, dalle 8 alle 13, riaprirà il mercato all'aperto di via Prati.

“Abbiamo lavorato in sinergia con Coldiretti affinché già questo weekend potessero riaprire entrambi i mercati – ha dichiarato l'assessore alle Attività produttive Silvio Giovine – Va sottolineato, infatti, il valore sociale ed economico dei mercati di Campagna Amica che oltre a dare la possibilità al cittadino di fare una spesa sana e sicura, aiutano l'economia territoriale garantendo un reddito certo ai piccoli produttori locali”.

Come previsto dalle disposizioni nazionali e regionali anticontagio per la fase 2, operatori e clienti dovranno usare obbligatoriamente guanti o gel igienizzante, mascherine e, comunque, garantire la copertura di naso e bocca.

L’accesso sarà limitato ad un solo soggetto per nucleo familiare, fatta salva la necessità di accompagnamento.

Per quanto riguarda il mercato all'aperto, sarà mantenuta la perimetrazione con unico varco di accesso separato da quello di uscita.

Sono previsti, a cura di Coldiretti Vicenza, l'allestimento della perimetrazione, la sorveglianza sul rispetto del distanziamento sociale di un metro, all'interno e all'esterno dell'area di vendita, e sul divieto di assembramento.