"Un goal vs Covid-19 Tutti sani e salvi": raccolta fondi per il San Bortolo

Il Club Biancorosso Giancarlo Salvi lancia una raccolta fondi con il titolo “Un goal vs Covid-19 Tutti sani e salvi”, mirata all’acquisto di una ambulanza per l’ospedale San Bortolo dedicata ad attività sanitarie collegate alla lotta contro il virus.

“Servirà – spiega Monica Salvi, consigliere del club – per effettuare presso i pazienti tamponi e test sierologici, oltre naturalmente a prestare cure a domicilio”. L’obbiettivo è raccogliere almeno 50mila euro, ossia il costo dell’ambulanza.

Quanto raccolto sarà devoluto interamente alla Fondazione San Bortolo Onlus, che provvederà all’acquisto dell’automezzo e a metterlo a disposizione dell’ospedale cittadino.

“Ci auguriamo – precisa Salvi – che l’ambulanza possa essere utilizzata anche nello sport, per eseguire i tamponi che saranno prescritti dal protocollo del Governo per la ripresa della attività di tutti gli sport di squadra”.

Per la raccolta il Club Giancarlo Salvi si avvale della piattaforma digitale gofundme.com, la più importante e diffusa nel mondo per il crowdfunding. “Chi intende fare una donazione – spiega ancora Salvi – deve accedere da internet o da Facebook alla piattaforma, cercare all’interno di essa la nostra raccolta e fare il versamento con carta di credito. Sottolineo che questa è l’unica modalità per versare una cifra. L’importo minimo che chiediamo è 5 euro e la donazione si può fare anche in modo anonimo”.

I Fondi raccolti saranno gestiti dal Consiglio di amministrazione della Fondazione San Bortolo Onlus, che ha già collaborato con varie raccolte, anche tramite la stessa piattaforma, a favore dell’ospedale.

“La nostra raccolta – conclude Salvi – è già operativa e comunque chi volesse informazioni e istruzioni, può scriverci sulla pagina Facebook del Club”.