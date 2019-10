Spray: 60 giovani alla masterclass di Street art

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Dopo la tappa dello scorso maggio, torna in città il progetto “SPRAY - Space Regeneration through Art by Youth”, progetto Europeo vinto nel programma Erasmus+ insieme ad altri 10 partner di cui la Città di Bassano del Grappa è capofila, e portato avanti dall’Assessorato allo Sport Istruzione Politiche giovanili e Servizi Demografici, in collaborazione con gli uffici di Operaestate Festival.

Dal 14 al 20 ottobre, 60 giovani tra i 20 e i 25 anni provenienti da tutta Europa, si riuniranno a Bassano per una settimana di apprendimento, condivisione, incontro e arte. SPRAY intende esplorare i temi della rigenerazione urbana e sociale attraverso iniziative legate alla Street Art. Il progetto, mediante il coinvolgimento di Street Artists e giovani cit-tadini europei, intende infatti rafforzare il senso di appartenenza e responsabilità civi-ca di quest’ultimi, chiamati a contribuire alla riqualificazione urbana e sociale dei loro territo-ri.

Allo stesso tempo, SPRAY si propone di promuovere le competenze interculturali, innescando una partecipazione attiva delle comunità locali, e utilizzando processi creativi come forma di partecipazione. Questo secondo meeting bassanese prevede un intenso programma per una Masterclass che si terrà dal 14 al 20 ottobre, e che vedrà i partecipanti lavorare in gruppi transnazionali, guidati da diversi Mentor.

Sarà l’occasione per iniziare a lavorare in rete, condividendo esperienze, progetti, idee, processi, ma anche per conoscere e partecipare alla vita culturale della città. Quartier generale delle attività sarà infatti il Museo Civico, dove i partecipanti avranno modo di seguire attività di formazione e creazione artistica. Ci sarà spazio per la teoria, per introdurre i partecipanti ai concetti fondamentali legati alla storia, l’evoluzione e le tecniche della Street Art, oltre che ai progetti virtuosi legati alla rigenerazione urbana sia a livello locale che europeo. Alla teoria seguirà la pratica con esercizi di immaginazione creativa che porteranno i gruppi a esplorare la città e a produrre una riflessione attiva su cosa sia la rigenerazione urbana unita all’inclusione sociale e come questa possa impattare nei piccoli centri/comunità.

Diversi gli esperti coinvolti, come Roberto Albano di Fondazione Fitzcarraldo, centro indipendente che svolge attività di progettazione, ricerca, formazione e documentazione sul management, l'economia e le politiche della cultura, delle arti e dei media; Alessandra Marsala e Filippo Lo Presti creatori de La Biddina, associazione che realizza azioni artistiche e culturali partecipate legate alla rigenerazione urbana e sociale con un particolare focus sul medium della Street art; Andrea Koes (Andrea Crestani) di RAME Project, che condurrà i partecipanti in un Inspiring Street Art Tour alla scoperta della Street Art bassanese. Spazio alla creazione anche presso la Palestra del Liceo Brocchi, dove si lavorerà sulle tecniche e le modalità per la realizzazione di un’opera d’arte urbana: i ragazzi creeranno un’opera di Street art e lavoreranno anche su grandi tele da poter riportare con sé nelle città d’origine. A supervisionare il lavoro, saranno gli artisti Joys e Manuel Pablo Pace, coordinati da RAME Project.

I partecipanti prenderanno anche parte a un workshop di Hip- Hop, ( altra forma di arte di strada) tenuto da Vanessa Travaglini (VanyT) della scuola di danza MOVE N' GROOVE. Durante la loro permanenza gli ospiti internazionali inizieranno le giornate partecipando alle classi Dance Well, l’esperienza bassanese che ha positivi effetti anche sul team building e seguiranno inoltre lo sharing del danz’autore svedese Sindri Runudde, in programma lunedì 14 alle 21.00 al Garage Nardini.

Gli output del progetto saranno presentati al pubblico il 19 ottobre alle 14.30 in piazzetta Guadagnin, presso la nuova Sede dell’InformaGiovani, dove le opere saranno presentate al pubblico, in un evento conclusivo e interculturale che mostrà alla cittadinanza i lavori che verranno realizzati, prima che vengano adottati dalle città da cui i partner provengono.

Partner del progetto, insieme al Comune di Bassano del Grappa, sono: ALDA Association des Agences de la democratie locale (Francia), Association for Developing Voluntary Work Novo Mesto (Slovenia), Center for Democracy Foundation (Serbia), Clube Intercultural Europeu (Portogallo), Coalition of youth organizations SEGA Association (North Macedonia), Invictus Project (Irlanda), Kitev - Kultur im Turm (Germania), LDA Mostar (Bosnia/Erzegovina), Municipalità di Pargauja (Lettonia), The House of National Minorities (Repubblica Ceca). Coinvolti anche i Comuni del progetto VALORE TERRITORI: Comunità Patrimonio Cultura, sostenuto da Fondazione Cariverona.