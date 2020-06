Incidente Zanardi: "il sindaco Macilotti porta sfiga", post infelice del consigliere Mattesco

L'incidente che ha visto coinvolto il campione paralimpico Alex Zanardi e che tiene tutto il Paese con il fiato sospeso per le sue condizioni apparse disperate, è stato oggetto di polemica a Chiampo. Il sindaco Matteo Macilotti, appresa la notizia, aveva scritto un post di vicinanza all'atleta sul suo profilo Facebook:

Caro Alex, ci eravamo conosciuti di persona proprio lunedì scorso, proprio in occasione della staffetta. Mi avevi fatto conoscere la tua grande umanità e la tua carica incredibile.

La notizia del tuo incidente è un fulmine a cel sereno che mi sconvolge. Non è possibile che sia accaduto proprio a te, che sei il vero simbolo della riscossa e della rinascita. Proprio a te che rappresenti la parte più bella della nostra arida umanità. Proprio a te che hai già dovuto combattere mille battaglie nella tua vita. Non vedo giustizia in tutto questo, non vedo veramente un senso. È tutto follemente assurdo.

Forza Alex, non mollare nemmeno questa volta, fallo per tutti noi!!! Non lasciare solo questo mondo già in difficoltà!!!