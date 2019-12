Ponte Margherita, torna il doppio senso di circolazione

A partire da venerdì alle 15.30 torna il doppio senso di circolazione sul ponte di viale Margherita.



In anticipo di un mese rispetto al cronoprogramma, si sono conclusi i lavori per la sostituzione della passerella metallica verso il centro città e della condotta dell'acquedotto, oltre che l'intervento di risanamento della struttura per una spesa complessiva di 290 mila euro.



“Pochi giorni di grande disagio e i lavori conclusi prima delle festività natalizie: è stata la scelta che abbiamo fatto come amministrazione e che ci ha permesso di ripristinare il doppio senso di marcia in anticipo di un mese rispetto alla data prevista – ha spiegato l'assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi –. Pochi giorni ancora per tornare ad utilizzare in piena sicurezza il percorso pedonale che necessita di ultime lavorazioni di dettaglio e del perfezionamento dell’iter burocratico per il collaudo finale e la presa in consegna dell’opera