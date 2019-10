Cinquecento nuovi alberi per ridurre l’effetto serra e avere un’aria più pulita

L'iniziativa parte da due studenti universitari iscritti all’associazione Civiltà del Verde, da anni in prima linea nella difesa e cura del verde cittadino. L’obbiettivo dell’iniziativa è di aumentare il numero di alberi nella Pianura Padana, inquinata e cementificata, e far fronte alla crisi climatica in atto. Il progetto si chiama “Operazione Mani in Terra”.

Con il sostegno del Comune di Montecchio Maggiore, ed in particolare del responsabile del Servizio Verde Pubblico Alessandro Bedin, e di Veneto Agricoltura, è stato possibile progettare un impianto di oltre 500 alberi in via dell’Artigianato, nella zona industriale del comune, per la creazione di un vero e proprio bosco urbano. Le specie che verranno piantate saranno autoctone e selezionate in base alle caratteristiche climatiche e del terreno locali.

Per finanziare il progetto è stata inoltre effettuata una raccolta fondi online attraverso la piattaforma Produzioni dal Basso, che ha permesso di acquistare numerosi alberi e materiali necessari ad un impianto ottimale e duraturo, seguendo un progetto di forestazione curato appositamente per tale area.

L’evento di piantumazione, previsto per le ore 10 del prossimo 10 novembre, comprenderà la partecipazione di volontari, guidati ed aiutati dagli organizzatori dell’evento. Per iscriversi all’evento è sufficiente compilare il questionario presente a questo link.