«Metteteci nei Pfas Zero»: il Comune ci prova per la sesta volta

Nei giorni scorsi l'amministrazione del Comune di Arzignano è tornata a chiedere, per la sesta volta, alla Regione Veneto di inserire la città nel piano di sorveglianza sanitaria sulla popolazione esposta alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). Infatti il Comune di Arzignano è in zona arancione e, ad oggi, non può essere incluso nel piano di sorveglianza sanitaria e nelle procedure agevolate per gli interventi mirati all’abbattimento dei PFAS.

«Visto però che sulla stampa appaiono sempre più frequentemente informazioni preoccupanti sul tema PFAS, al fine di proteggere con tutti i mezzi la salute della popolazione, si insite sull’urgente necessità di includere la popolazione di Arzignano nel piano di sorveglianza», spiega l'assessore Giovanni Fracasso, aggiungendo: «Lo chiediamo per tutti i nostri cittadini e anche per tutti i comuni in area arancione che ne faranno richiesta».

La missiva è solo l’ultima di una serie (la prima circa un anno fa) con la quale l'amministrazion va a chiedere alla Regione di comprendere il territorio del comune di Arzignano in aree con limiti pari a zero per i PFAS.

Nel giugno del 2017 la Regione ha previsto che sarebbero stati 7mila gli abitanti della zona rossa soggetti all'inquinamento da Pfas nelle province di Vicenza, Padova e Verona per i quali si sarebbe reso necessario un percorso diagnostico e terapeutico di secondo livello a causa di presenza nel sangue di sostanze perfluoroalchiliche. «Una stima smentita in peggio perché in previsione bisognerà moltiplicarla per cinque o sei volte per arrivare al dato definitivo», si legge nella lettera.