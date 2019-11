Processo Miteni, l'associazione Acqua Bene Comune si costituisce parte civile

L’associazione Acqua Bene Comune Onlus, che è l'organo giuridico e amministrativo del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, in collaborazione con il Comitato Acqua Bene Comune Vicenza, si è costituita parte civile nel processo ai dirigenti della Miteni S.p.A. di Trissino, la cui prima udienza si è tenuta l’11 novembre.

Miteni S.p.A è considerata responsabile di un gravissimo inquinamento da PFAS che ha contaminato i corpi idrici sia di superficie che profondi in un vasto territorio delle province di Verona, Vicenza e Padova.

"I PFAS sono sostanze estremamente persistenti negli ambienti a causa della loro stabilità chimica e termica - spiega in una nota l'associazione - Non potendo essere metabolizzati dagli organismi viventi, questi composti si accumulano nei loro tessuti, provocando l’insorgere di malattie anche gravi. Avvelenare l'acqua è un reato gravissimo. L'acqua è elemento vitale per le persone e l’intero ecosistema. Inquinandola si sono compromessi non solo gli acquedotti che danno da bere ad una trentina, e forse oltre, di Comuni, ma anche le fonti irrigue che servono campi e allevamenti, la fauna ittica, le industrie alimentari, i luoghi della vita quotidiana".

"Si è minacciata gravemente la salute pubblica procurando danni economici ingentissimi - sottolineano - Acqua Bene Comune ha come ragion d'essere la volontà di tutelare un bene essenziale non rinnovabile, di tutti, esposto sempre più alla rapina di chi lo mette a rischio per privato interesse. Il Comitato vicentino si è battuto fin dall'inizio contro l’inquinamento da PFAS, per difendere il territorio e le persone che vi vivono e lavorano. Non può non essere presente anche nel procedimento giudiziario che ha finalmente preso avvio".