Per la Finale, Fedez griffato Diesel

In occasione del concerto evento del 1 giugno scorso allo stadio San Siro di Milano, Diesel ha vestito Fedez. Federico Lucia, in arte Fedez, il più giovane artista italiano ad esibirsi sul palco del Meazza, durante il concerto evento, connubio dei due anni di sodalizio artistico con il collega J-Ax, ha indossato Diesel dalla testa ai piedi. Inoltre, Diesel vestirà anche 9 membri della band che ha accompagnato gli artisti sul palco.

l marchio, ormai di casa a San Siro non si è perso questo evento unico. Fedez, grazie al suo carattere, la forte personalità e al suo genio e fiuto, è riuscito in pochissimo tempo a diventare uno dei nomi più conosciuti e importanti del rap italiano e non solo; interpreta perfettamente quelli che sono i pilastri che da 40 anni a questa parte hanno sempre contraddistinto il marchio.

"Diesel è un brand italiano conosciuto nel mondo e già solo per questo sono orgoglioso che abbia voluto collaborare con me” racconta l’artista, "inoltre, rappresenta da sempre un’idea di stile urban che mi appartiene e in cui mi riconosco."

Sul palco di San Siro, Fedez ha indossato la collezione Diesel Primavera -Estate 2018 e alcune anticipazioni della collezione Autunno-Inverno.

Le collezioni, disponibili in tutti i negozi Diesel del mondo sono pensate per permettere a ciascuno di esprimere la propria personalità, creando il proprio stile unico, rispecchiando così perfettamente lo spirito urban e ribelle del rapper tatuato. Colori vivaci su capi rubati dal mondo dello sport e dell’utility, caratterizzano la collezione primavera-estate ispirata ai look che si sfoggiano al Burning Man Festival, pratici e indossati senza sforzo. I classici loghi e slogan del marchio sono presenti in tutta la collezione: dal caratteristico logo rosso Diesel delle pubblicità, usato per la prima volta sulla collezione P/E e ridisegnato con un effetto graffiato al distintivo “Diesel Denim Division”, che contraddistingue la collezione A/I. Non mancano poi i capi iconici del marchio come bomber, parka, giacche da motociclista, stampe originalissime e ovviamente il denim declinato soprattutto in lavaggi chiari stile anni’90.

A completare il look occhiali da sole dalle forme audaci con trattamenti realizzati lavorando principalmente sulla parte superiore del frontale con sovrapposizioni, puntinature o “barre” trend degli anni ’90. Gli occhiali Diesel Eyewear sono prodotti e distribuiti da Marcolin Group