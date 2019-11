Pensione sbloccata dopo la segnalazione: "Sarà erogata dal prossimo primo dicembre"

Grazie alla pubblicazione del nostro articolo, la situazione che vedeva essere protagonista Lidia, la 69enne vicentina, costretta a vivere con 230 euro per degli intoppi burocratici, pare essersi sbloccata.

Dopo la segnalazione, il direttore della sede Inps di Vicenza Giovanni Martignoni ha contattato la nostra redazione per poter mettersi in contatto con la signora e verificare la pratica. Messe in contatto e parti in causa, il figlio della signora Lidia, mercoledì ci ha comunicato che: "Lo scorso 5 novembre hanno deliberato una notifica a mia madre dove viene specificato l'avanzamento della pratica e il suo corretto decorso. Il direttore quindi ci ha girato tramite mail tale documento che, probabilmente, arriverà cartaceo tra pochi giorni. Dopo un anno esatto (dicembre 2018) dalla sospensione della reversibilità di mio padre, sembra che dal 1º Dicembre 2019 riceverá, la tanto attesa pensione".

Lidia si era trovata a dover presentare all'Inps la domanda di ricostituzione della pensione Superstiti Fs per cambio titolarità. Sposata con un ferroviere si era separata nel 1994. Il suo ex si era poi sposato con una 43enne di Arcugnano e, dopo la sua morte, le due donne hanno beneficiato in equa parte della reversibilità della pensione del marito. L e cose si era complicate con la morte della seconda moglie. Una volta ripresentata la domanda all'Inps, Lidia si era trovata difronte ad un continuo rimpallo e aveva scelto la nostra testata per denunciare la situazione.