Pedemontana, variante di Vallunga: Tar rigetta il ricorso del comitato

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio venerdì ha depositato la sentenza di rigetto del ricorso mosso da un comitato contro l’approvazione della variante di Vallugana.

"Si ricorda che quest’ultima approvata dalla Regione come variante non sostanziale secondo il Codice dei contratti sentiti preliminarmente il Ministero dell’Ambiente, dei Trasporti e dei Beni culturali, - dichiara in una nota il parlamentino veneto - permette di poter scavare la galleria di Malo allontanando la roccia di risulta dalla Vallugana".

Il comitato aveva contestato molti aspetti formali e sostanziali sia del provvedimento della Regione, decreto 35/2018 della Struttura di Progetto, e del decreto del Ministero dell’Ambiente. Il Tar ha confermato la piena correttezza degli atti adottati, condannando peraltro il comitato al pagamento delle spese legali sostenute dalla Regione e dal Ministero.