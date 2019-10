Un vicentino sbarca in tv con Eurogames: "Ho coronato il mio sogno di bambino"

"E' stata un'esperienza incredibile, un turbine di esperienze e di emozioni, all'interno di una squadra fantastica", così Patrizio Viero, commenta sui social la sua partecipazione al programma Eurogames, condotto da Ilary Blasy e Alvin, la cui prima puntata è andata in onda nei giorni scorsi su Canale 5.

Il 41enne vicentino, marketing manager di un'azienda berica, è stato uno dei rappresentanti della formazione azzurra che ha affrontato le varie prove all'interno della nuova edizione di "Giochi senza frontiere", programma cult degli anni '80-'90.

Appassionato di prove estreme non ha perso l'occasione di affrontare questa nuova sfida. Ha fatto un videocasting e dopo essere stato selezionato, a luglio, con altri 11 compagni di squadra, è stato protagonista sul campo allestito a Folgaria. Il resto si è visto in tv, compreso un insolito Viero vestito in tutù che rompeva noci su una piattaforma rotante.