Passaporti, uffici intasati: cambiano le procedure

Uffici intasati in questura a Vicenza per la richiesta di passaporti. La nuova procedura per la prenotazione del rilascio del documento, attraverso il sito della polizia di stato, ha dato modo di razionalizzare la presentazione delle richieste presso gli sportelli, evitando inutili tempi di attesa, assembramenti e code da parte degli utenti. La considerevole mole delle richieste di passaporto (circa 32.000) ha però provocato qualche intasamento nell’agenda online.

Per questo la questura rende noto di aver apportato alcune modifiche al regolamento di presentazione, elevando a 80 il numero di richieste giornaliere ed innalzando a 30 giorni l’arco temporale utile per ottenere il passaporto. Restano escluse dalle nuove regole le urgenze e le emergenze (ne vengono trattate circa 30 al giorno)

Inoltre, al commissariato di Bassano del Grappa potranno effettuare la prenotazione on line anche i residenti nei Comuni di Marano Vicentino e di Schio, oltre a quelli già previsti.