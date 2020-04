Emergenza abusivi, l'appello del sindaco Rucco ai cittadini: "Segnalate"

"Rammarica dover intervenire su situazioni come queste, faccio un appello ai cittadini: qualora vi imbattete in situazioni di questo tipo, segnalate". Con queste parole il primo cittadino di Vicenza Francesco Rucco ha "bachettato" chi, nonostante lo stop imposto dal governo centrale, abusivamente pratica la professione di estetista o parrucchiere a domicilio. Situazione già segnalata nei giorni scorsi dalle associazioni di categoria.

"Gli esercenti sono chiusi, i cittadini si stanno arrangiando per come possono in casa ma ci sono degli abusivi che girano violando le norme del Dpcm e lavorano in nero - sottolinea il sindaco - L'invito è quindi di segnalare queste persone. E' un atto dovuto che mi sento di fare nei confronti delle attività commerciali che stanno facendo un sacrificio immane"