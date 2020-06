Parchimetro guasto, soldi per terra: cittadino li porta in comune

Una storia di senso civico e rispetto della cosa pubblica arriva da Valli del Pasubio. Domenica il signor Flavio Cavinato, maladense, si stava recando a pagare il pedaggio nel parchimetro di località Balasso, dove aveva appena parcheggiato.

Cavinato, assieme ai suoi figli, si è accorto che il parchimetro aveva qualche problematica di funzionamento, e che aveva espulso parte dell'incasso giornaliero per terra. Per dare un esempio ai suoi ragazzi, e per senso civico, Cavinato ha raccolto i soldi da terra, contattato il comune di Valli il giorno seguente e organizzato la restituzione del denaro.

“Un gesto semplice ma altamente responsabile e simbolico – spiega il sindaco di Valli Carlo Bettanin – se tutti avessero il rispetto per i beni pubblici del signor Cavinato tutto il sistema Italia avrebbe meno problemi a funzionare. Per ringraziarlo abbiamo deciso di consegnarli un talloncino, valido per tutto il 2020, per l'esenzione dal pagamento di tutte le aree blu nel nostro territorio, equiparandolo ad un residente”.