Parchi e giardini scolastici, Comune destina 645 mila euro: piazza San Lorenzo diventerà "tricolore"

Su proposta dell'assessore alle Infrastrutture Mattia Ierardi, infatti, sono stati deliberati interventi di riqualificazione urbana per 645 mila euro. “Diamo così un impulso decisivo a lavori attesi da anni – ha dichiarato l'assessore Mattia Ierardi – passando dalla logica degli interventi tampone a una programmazione per priorità che deriva, in particolare per quanto riguarda i giardini scolastici, da una completa mappatura dello stato di fatto”.

A questo proposito è pari a 200 mila euro il valore dei lavori approvati mercoledì mattina per i giardini scolastici di 9 nidi, 14 scuole dell'infanzia comunali e 13 scuole dell'infanzia statali, con interventi che spaziano dalla messa in sicurezza dei giochi alla sistemazione o sostituzione degli arredi.

“Questa mattina – ha annunciato inoltre l'assessore Mattia Ierardi – ho ottenuto il via libera della giunta anche per i sei degli otto progetti del bilancio partecipativo 2019, tutti relativi ad aree verdi destinate a parco, parchi gioco e giardini scolastici. A questi sei interventi sono stati destinati 300 mila euro. Si tratta di un'importante iniezione di fondi per riqualificare alcuni luoghi della città seguendo le indicazioni di chi li vive in prima persona”.

Nel dettaglio, alla scuola Ghirotti sarà realizzata la nuova pavimentazione della piastra polifunzionale, saranno installati due canestri, sarà riordinata l'area del parcheggio e riqualificato l'accesso alla scuola primaria; alla scuola d'infanzia Peronato si riqualificherà il cortile sud con nuovi alberi e aiuole, sarà realizzato un percorso e realizzata una pompeiana coperta; alla scuola d'infanzia Tretti verrà riqualificato il giardino con dismissione di vecchi giochi, l'arrivo di un nuovo gioco nave, la messa a norma del cancello e la sostituzione di una pianta; nel giardino del nido Piarda sarà realizzato un gazebo per il pranzo all'aperto e saranno installati nuovi giochi e arredi e riqualificati i percorsi; al Parco Retrone sarà realizzato un circuito di nove canestri per la pratica del Disc Golf, mentre nella vicina area dell'ex Colonia Bedin Aldighieri sarà realizzato un nuovo parco giochi; al parco giochi di viale dell'Ippodromo sarà realizzato un nuovo ingresso.

Un ulteriore investimento del valore di 145 mila euro è stato infine deliberato per una serie di interventi di arredo urbano, tra cui la manutenzione straordinaria della fontana di piazza San Lorenzo, che sarà riattivata e diventerà “tricolore” grazie led a luce bianca, rossa e verde, la sistemazione dell'ex lavatoio di strada di Maddalene e la demolizione di quello di via Imperiali.