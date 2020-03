Pablito Rossi e Federica Cappelletti, secondo "sì" alle Maldive dopo 10 anni

Paolo Rossi e Federica Cappelletti sposi bis. Il campione del mondo, cittadino onorario di Vicenza, e sua moglie hanno rinnovato le promesse matrimoniali - a dieci anni dal 'sì' - alle Maldive: una cerimonia al calar del sole, su una spiaggia paradisiaca, con le figlie Maria Vittoria e Sofia Elena, di 10 e 7 anni, come damigelle. Gli invitati, invece, tutti vestiti di bianco e rigorosamente a piedi nudi.

E' stata lei a organizzare tutto, all'insaputa di Paolo Rossi. Una sorpresa riuscita perfettamente e apprezzatissima dallo sportivo, che davanti alla sua famiglia riunita per celebrare un evento così importante non ha trattenuto la commozione.

Un giorno davvero speciale per Paolo e Federica, innamorati come tanti anni fa, che domenica racconteranno per la prima volta in tv tutte le emozioni di questo secondo matrimonio. L'ex calciatore e consorte - indiscrezione raccolta in esclusiva da Today - saranno ospiti l'8 marzo da Barbara d'Urso a 'Domenica Live'.

La coppia, come riporta Ansa, ha fatto tempo a rientrare in Italia appena prima che le autorità locali annunciassero il divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall'Italia "nell'ambito delle misure adottate per la prevenzione del contagio da Covid-19". "