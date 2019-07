Paola Di Benedetto rompe con Fede, c'è l'ombra di un tradimento?

Le ultime foto pubbicate su Instagram la ritraggono al mare con Aurora Ramazzotti e Sara Daniele. Una vacanza tra Ischia e Capri, lontana da Federico Rossi, il cantante del duo Benji e Fede con il quale ha rotto da meno di un mese.

Sulla fine della loro storia non era ancora uscito nulla fino a che, il settimanale Chi, ha avanzato l'ipotesi che alla base della rottura ci sia un tradimento da parte del cantante. Galeotto sarebbe stato l'incontro a Malta con la talentuosa cantante lanciata dal talent Amici, Emma Muscat, con il quale avrebbe avuto una notte di passione.

Ecco che l'ex naufraga ha preso le distanze da Fede e ha raggiunto le amiche per quale giorno. Questo l'ultimo post pubblicato dalla modella vicentina nelle ultime Ig stories: "Sono una persona davvero fortunata. Davvero. Questi giorni mi hanno salvata. Oltre ad aver triovato due amiche speciali. Torno in patria domani giusto per 24 ore per poi rimettermi su un aereo. Un bacione da Paoletta che vi giuro ha una luce tutta nuova"