Paola Di Benedetto e Francesco Monte si sono lasciati ma Matteo Gentili sceglie Alessia Prete

"Io per Paola ci sarò sempre se avrà bisogno di me ma lei ha fatto una scelta e poi io ho fatto la mia: indietro non si torna"

Così Matteo Gentili ha spiegato a Barbara D'Urso che della separazione tra la sua ex e Francesco Monte (pare che lui sia ancora innamorato di Cecilia Rodriguez) non gliene importa nulla. La storia iniziata con Alessia Prete lo coinvolge molto e non ha nessuna intenzione di frasi prendere dalla nostalgia del passato.

Ci sono stati minuti difficili per la modella torinese chiamata dalla conduttrice nella Mistery Room, dove le è stata svelata la rottura tra Paola Di Benedetto e l'ex tronista. A lei la scelta se dirlo a Matteo: grazie ai saggi consigli di Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, la ragazza porta la busta al calciatore che, alla notizia, non esita a spiegare la sua indifferenza alla notizia.

Al termine del collegamento, tra i due scatta un bacio appassionato ma chissà se tutta questa sicurezza è veramente reale...