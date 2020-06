Di Benedetto - Rossi: ri-congiunti dopo 5 mesi, insieme dopo Grande fratello e lockdown

L'8 aprile scorso è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip da vincitrice ma si è trovata catapultata in un Paese travolto dall'emergenza Covid-19. Ecco che dopo la vittoria, Paola Di Benedetto, influencer vicentina già nota per essere stata la Madre Natura di Ciao Darwin e protagonista delle cronache rosa per le sue relazioni con il calciatore Matteo Gentili piuttosto che per il flirt post Isola dei Famosi con Francesco Monte e l'attuale storia con il cantante Federico Rossi, è rientrata a casa di mamma e papà a Vicenza.

Un ritorno obbligato al domicilio per le norme anti-Covid, vicina alla famiglia ma lontana dal suo fidanzato Federico Rossi che a sua volta era tornato dai genitori a Modena.

Ecco che il 3 giugno, con il via libera agli spostamenti tra regioni, i due innamorati non hanno perso tempo e si sono dati appuntamento a Milano dove sono rimasti fino a qualche giorno fa, prima di spostarsi insieme a Modena.

"E non esisterà un posto in cui ti sentirò lontano, nemmeno il più nastosto, nemmeno sulla Luna" ha scritto la giovane vicentina postando sul proprio profilo Instagram la foto di un abbraccio tra le e il fidanzato qualche giorno fa.