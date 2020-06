Segnaletica "pericolosa" abbattuta, Marano Pulita: "Prima o poi doveva succedere"

Un incidente preannunciato. Così il comitato Marano Pulita definisce quando accaduto nella tarda mattinata di sabato in piazza Silvia, di fronte al comune. Mentre i banchi del mercato settimanale stavano chiudendo.

"Per la dinamica di come è avvenuto questo incidente tutto lascia pensare che si trattasse solo di una questione di tempo - sottolinea il comitato - visto che, dopo la recente asfaltatura, quei due sostegni non segnalati al centro della strada, erano molto pericolosi".

"Dopo l'incidente - continua il comitato - si sono subito attivati gli operai del comune per ripristinare il palo abbattuto e mettere in sicurezza anche il secondo, di fronte al comune. La carreggiata per le auto, provenienti da via IV Novembre, è stata quindi ridotta con l'uso di separatori stradali. Un intervento che poteva sicuramente essere fatto in precedenza".