Open day scuola: un'occasione unica per studenti e famiglie

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

E’ un momento molto concitato quello della scelta della scuola secondaria di secondo grado per moltissimi studenti e molte famiglie che in questo periodo dell’anno si trovano ad affrontare la decisione della preiscrizione alle superiori. Moltissime le scelte formative, dai Licei agli Istituti tecnici alle Scuole Professionali che sempre di più stanno attirando giovani intenzionati a costruirsi fin da subito una solida base su cui fondare la loro carriera lavorativa.

Il Centro Commerciale Il Grifone di Bassano del Grappa, sarà il palcoscenico in cui gli Istituti del territorio si presenteranno al pubblico. Un’occasione, extra scolastica, in cui gli studenti potranno incontrare i loro colleghi di poco più grandi e sciogliere i loro dubbi o rispondere alle loro domande. Un momento importante anche per le famiglie che in un unico contesto potranno avere a disposizione più desk informativi contemporaneamente per visionare la proposta formativa a 360°.

Saranno presenti all’Open Day: IPSIA Andrea Scotton, IPSIA Lampertico, IIS Commerciale Socio Sanitario Remondini, PSSEOA G.Maffioli, L’Istituto Superiore di Asiago e Pingu’s English. Non solo desk e materiale informativo, il pubblico infatti avrà la possibilità di assistere e partecipare a veri e propri laboratori e lezioni pratiche realizzate dagli stessi studenti: lezioni di cucina ad opera degli Istituti Alberghieri piccoli esperimenti di chimica dimostrazioni degli indirizzi sartoriali lavorazioni artigianali degli orafi e degli indirizzi di odontotecnica. turismo 4.0, ospitalità, sport e cultura. Siamo molto fieri, dice il direttore del Centro Commerciale Il Grifone Antonio Impedovo, di ospitare un evento così importante per il territorio e per i ragazzi.

Da sempre cerchiamo di trasmettere anche all’interno del nostro Centro l’importanza della cultura e la necessità di investire sul proprio futuro. Questa iniziativa dimostra come anche le superfici commerciali possano essere non solo un luogo di incontro ma uno spazio privilegiato in cui le Scuole, le famiglie, i giovani possono fare rete. Per tutta la settimana, durante gli orari di apertura del Centro, saranno aperti i desk informativi a disposizione del pubblico con la partecipazione di docenti e studenti dei vari istituti.

Domenica 17 novembre dalle ore 16:30 ci sarà la grande chiusura della I Edizione degli Open Days con la premiazione delle Scuole aderenti, spettacoli e intrattenimenti per tutta la famiglia.