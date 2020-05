Olga e Giuseppe, primo matrimonio in chiesa dopo il lockdown: gli auguri di Zaia

I primi sposi dopo il lockdown sono i vicentini Olga e Giuseppe.

Un rito celebrato in chiesa, nella parrocchia di San Marcello a Vicenza. Ai due novelli sposi è arrivato il messaggio d'auguri del governatore del Veneto Luca Zaia: "Non sempre le cose vanno secondo i nostri piani, questo non vuol dire che non possano andare lo stesso bene mi scrive Silvia Sartori, la fotografa e videomaker dell'evento".