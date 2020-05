Ok dal Governo: dal 18 maggio riaprono ristoranti, parruchieri,estetisti, stabilimenti balneari

Il governo apre alla richiesta delle regioni su possibili riaperture anticipate dal 18 maggio in base ad esigenze territoriali. Parrucchieri e ristoranti compresi. E' quanto emerge dalla riunione in corso tra il premier Giuseppe Conte, i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza con i governatori. «Questa è una possibilità di cui parliamo da giorni -si spiega da fonti ministeriali- il tutto ovviamente se il dato dei contagi è sotto controllo e nel rispetto dei protocolli Inail e Cts" sul lavoro. Una disponibilità subito rilanciata dal presidente della Liguria, Giovanni Toti, sui social: «Il Premier Conte ha accolto la richiesta di autonomia delle Regioni nella gestione della Fase 2, avanzata nei giorni scorsi con una lettera dei governatori indirizzata al Premier. Dal 18 maggio si potranno quindi aprire le attività sotto la nostra responsabilità e in base alle esigenze del territorio. Il Governo farà le sue proposte che verranno integrate da quelle degli enti locali e insieme porteremo avanti il monitoraggio della situazione».

Aperture il 18 maggio

Queste le informazioni che trapelano dopo il confronto tra i Governatori regionali e il premier Giuseppe Conte affiancato da Francesco Boccia e Roberto Speranza, rispettivamente Ministo degli Affari Regionali e della Salute. Il Governo dovrebbe fornire giovedì o al massimo venerdì le linee guida nazionali elaborate dal comitato tecnico-scientifico, riservandosi - secondo quanto si apprende - la decisione su un'eventuale nuova chiusura futura in base ai dati sanitari. Flash di Luca Zaia, Governatore del Veneto: «Il presidente Conte ha dato alle Regioni la possibilità di presentare un programma di apertura per il 18 maggio, e noi porteremo un piano per la ripartenza totale».

Nel summit avuto nel tardo pomeriggio di lunedì 11 maggio coi Presidenti delle Regioni in videoconferenza il Governo ha dato il via libera per la riapertura completa di bar, ristoranti, negozi, parrucchieri e stabilimenti balneari già dal 18 maggio“

Fra giovedì e venerdì saranno emanate nuove linee guida nazionali sulla base dei nuovi dati dei contagi. E' quanto emerge, secondo quanto si apprende, durante la videoconferenza con il premier Conte, i ministri Boccia e Speranza e le Regioni.

Nulla cambia invece per quelle attività ad alto rischio assembramento come cinema, teatri, concerti, eventi pubblici e sportivi: non c'è al momento una data per le riaperture. Gli stabilimenti balneari, invece, dovrebbero ripartire a fine mese: sarà decisivo l'indice R0 (erre con zero) rilevato nella settimana tra il 18 e il 25 maggio.

Per piscine e palestre? Dal 18 maggio possono ricominciare gli allenamenti anche in tutti gli altri sport di squadra, sempre seguendo i protocolli. Entro la fine di maggio potranno riaprire tutti gli altri impianti e centri sportivi a partire dalle palestre ma solo seguendo scrupolose linee guida che saranno depositate domani mattina.

E Il Campionato di Calcio? Dalle indicazioni del Comitato tecnico scientifico emerge la linea della prudenza. "Avremo bisogno almeno di un'altra settimana per vedere la curva dei contagi e poi poter decidere sul campionato" spiega il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora.