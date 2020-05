Dal 2 giugno cade l'obbligo di mascherina all'aperto

Si dovrà tenere la mascherina con se e metterla nei luoghi chiusi, dove c'è tanta gente, al supermercato, nei negozi, ma all'aria aperta dopo il 2 giugno potremmo essere liberi da questo obbligo. Il Veneto ha fatto della mascherina uno dei punti fermi per combattere il virus. Il presidente Luca Zaia ribadisce l'obbligatorietà di indossare sempre le mascherine. Ma con la diminuzione dei contagi si apre uno spiraglio per l'abbandono di questo dispositivo di protezione: "L'ordinanza scade il 2 giugno - spiega Zaia durante una conferenza stampa - e poi, se tutto andrà bene, se il calo di contagi e ricoveri prosegue in questo modo, le mascherine dovranno essere indossate solo quando si entra in un luogo chiuso. Questo sacrificio per 10 giorni possiamo farlo? " Certo che si rispondono i Veneti. Siamo vicini al traguardo verso la libertà, alla convivenza con il virus ci siamo abituati e mai come ora siamo chiamati a comportamenti responsabili.

Tutto ciò che avreste voluto sapere sulla mascherina (ma non avete mai osato chiedere)

Ecco una piccola guida e un appello alla razionalità e alla serenità, formulati dalla professoressa Alessandra Casuccio, docente di Igiene all’università di Palermo, che chiarisce:

Mascherina obbligatoria? "Molto meglio mantenere le distanze e lavarsi le mani"

“La mascherina non deve essere un obbligo, ma un presidio utilizzato con responsabilità. Non serve quando è possibile mantenere il distanziamento fisico dagli altri, specialmente all’aperto” e soprattutto “non deve farci sentire onnipotenti, portandoci a fare paradossalmente gesti pericolosi, come toccarsi il viso o appunto ridurre le distanze dagli altri, che sono quelli che invece ci tengono al riparo dal virus”.

La regola fondamentale per proteggerci da questo virus?

In tanti mettono e tolgono la mascherina continuamente, è un gesto che espone a rischi?

“Sì, perché attraverso le mani, peggio se indossiamo pure i guanti, portiamo in realtà germi e batteri verso le nostre vie respiratorie. La mascherina deve essere ben aderente al volto e non va toccata. Va messa e tolta solo dopo essersi accuratamente lavati o disinfettati le mani”.

Serve quando si corre o si passeggia all’aperto, sempre mantenendo le distanze?

“No, anzi quando si corre potrebbe addirittura essere un problema per la respirazione”. E al mare avrebbe senso se si mantengono le distanze."

Quando va utilizzata?

“Dipende da cosa dobbiamo fare. Se sappiamo che andremo in luoghi chiusi e che forse non riusciremo a mantenere la distanza fisica dagli altri è meglio indossarla. Dobbiamo considerarla, per fare un altro esempio, un po’ come un impermeabile o un ombrello che ci portiamo dietro per proteggerci in caso dovesse piovere”.