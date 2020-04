Vicenza: nascite al tempo del Coronavirus ogni giorno qualche bebè

In questi giorni contrassegnati da tantissimi lutti un barlume di speranza e di incoraggiamento ci arriva dai bambini che continuano a venire alla luce.

La nascita di sette bebè in solo giorno ha portato gioia immensa tra gli operatori del Punto Nascita e in tutto l'ospedale San Bortolo di Vicenza.

Gli operatori, ostetriche, ginecologi, infermieri, pediatri, operatori socio sanitari, sono stati dunque impegnatissimi. I bambini sono tutti in buona salute, 5 maschietti e 2 femminucce.

Nonostante l'emergenza sanitaria in corso si continua a partorire regolarmente e alle pazienti e ai loro nascituri sono riservate garanzie di sicurezza: sono stati realizzati percorsi separati che escludono contatti anche con il personale e l'area dell'ospedale dedicata all'infezione Covid 19.

Purtroppo a causa del virus ci sono delle misure restrittive in sala parto al fine di limitare le possibilità di contagio, i padri sono invitati ad attendere fuori dal reparto e fatti entrare quando il travaglio è nella fase conclusiva, per assistere così al parto con adeguati dispositivi di protezione. Vedere un bambino nascere in tempi di pandemia, mentre ogni giorno si contano i decessi e i nuovi casi di contagio, vuol dire poter custodire una speranza per il futuro.

Questo è un momento difficile per gli ospedali, sono al centro della lotta contro il coronavirus e contemporaneamente devono proseguire con le attività regolari. Garantire ai pazienti le cure migliori e fornire i servizi essenziali alla popolazione. Oltre al pronto soccorso, la cura per i malati oncologici e altre patologie gravi, c’è anche una parte degli operatori che si trova, in questi giorni di morte, a garantire che la vita continui. Nel vero senso della parola.

Parliamo di tutto il personale medico, infermieristico e sanitario in generale che si occupa delle nascite. E la notizia bellissima, in questo periodo difficile, è che i bimbi continuano a nascere nei nostri ospedali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.