È rosa il primo fiocco nel Vicentino: i nuovi nati del 2020

Dopo i festeggiamenti per l'inizio del nuovo anno, sono arrivate le urla di gioia delle mamme e dei papà che hanno trascorso la notte di San Silvestro in ospedale per assistere alla nascita dei loro piccoli. Da Vicenza a Santorso fino a Bassano, Valdagno e Arzignano. Ecco chi sono