Nuovi focolai in Veneto, Zaia: «Sono preoccupato»

Otto nuovi casi positivi, 5 ricoverati in più e altre 35 persone finite in isolamento domiciliare. Sono i dati del bollettino di martedì presentati da Luca Zaia nel quotidiano punto stampa, dati cha hanno spinto il presidente della Regione a "strigliare" il popolo veneto. «La festa della liberazione non funziona, non ho nulla contro i comportamenti umani ma ce l'ho con chi non rispetta le regole. Per me questi numeri non sono buoni»

I nuovi contagiati sono una coppia di Selvazzano di 80 e 65 anni, lui finito in ospedale con pochi sintomi; una donna di 90 anni contagiata in una casa di riposo a San Pio X di Cordignano (TV) dove c'è un focolaio attivo, un padovano di 39 anni ricoverato con pochi sintomi, un signore di Bergamo di 72 anni e madre e figlio stranieri residenti a Vicenza di 24 e 3 anni.

«Continuo a dire ai cittadini, attenzione non portare la mascherina e fregarsene l'assembramento se siamo prima della tempesta siamo davanti a una bestia terribile siamo entrati nella fase "LIMBO" o andiamo avanti o andiamo indietro ai cittadini dico: state attenti, non stringetevi le mani e ricordate che il virus vive anche sulle superfici e soprattutto mascherina nei luoghi chiusi e assembramenti e distanziamento sociali»