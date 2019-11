Nuovi autobus di Svt grazie al contributo europeo per la mobilità sostenibile

La flotta di Svt si rinnova grazie ai finanziamenti del Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) 2014–2020 del Veneto nel contesto della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell’Area Urbana di Vicenza. I fondi destinati all'Area Urbana di Vicenza (che, oltre al capoluogo, comprende i Comuni di Altavilla Vicentina, Caldogno, Creazzo, Sovizzo e Torri di Quartesolo) sono gestiti dal Comune di Vicenza attraverso il proprio ufficio Politiche Comunitarie.

È stata completata l'acquisizione del materiale rotabile destinato a sostituire gli autobus più inquinanti già impiegati nel servizio di Trasporto Pubblico Locale, con la consegna dei 21 Menarini Citymood CNG da 12 metri per i quali Svt ha sostenuto una spesa complessiva di più di 4 milioni di euro, cui corrisponde un contributo del 60 per cento, pari circa 2,5 milioni di euro.

I mezzi sono alimentati a metano, dotati di climatizzazione integrale dell’abitacolo passeggeri e autista ed equipaggiati per agevolare il trasporto di persone con ridotta capacità motoria e/o in carrozzina, con pianale ribassato così da risultare confortevoli e facilmente accessibili anche alle fasce più deboli e disagiate di utenti. La circolazione dei mezzi è prevista sulle linee 1, 2, 9, 12 e 14, in servizio verso i Comuni dell'area urbana.