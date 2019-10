5G pericoloso: sindaco dice No a sperimentazione e installazione

"Questa nuova tecnologia non è supportata da evidenze scientifiche sufficienti", a parlare è il primo cittadino di Longare Matteo Zennaro che ha sottoscritto un'ordinanza per vietare la sperimentazione della tecnologia 5G nel territorio.

"Lo stesso IARC (International Agency for Research on Cancer) ha classificato i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come possibili cancerogeni per l'uomo e il Ministro dell'ambiente della regione Bruxelles (Belgio) ha bloccato sperimentazioni della rete nella regione fino a quando una garanzia tecnica assicurerà che le antenne 5G

superano gli standard sulle emissioni di frequenze radio. In Italia, inoltre, non c'è ancora da parte di Arpa un monitoraggio sulle onde 5G."

"Nel ruolo di sindaco - continua Zennaro - sono responsabile della salute dei miei concittadini pertanto per ora sospendiamo qualsiasi utilizzo o sperimentazione in attesa di un'indicazione certa della comunità scientifica od un intervento del legislatore in materia. Se ci saranno evidenze scientifiche positive, sarò ben lieto di ritirare l'ordinanza, ma l'incertezza del momento mi ha indotto ad assumere detto provvedimento."