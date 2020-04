Negozi e mercati chiusi nel vicentino il 25 e 26 aprile, ma c'è qualcosa di aperto

Negozi chiusi sabato 25 aprile e domenica 26 aprile, 1° maggio e domenica 3 maggio dopo l'ordinanza della Regione. In tutto il Veneto resteranno completamente chiuse tutte le attività commerciali.

25 aprile e 1° maggio: negozi chiusi, mercati sospesi e niente take away. Nel giorno della Festa della Liberazione e in quello dei lavoratori tutti gli esercizi commerciali dovranno abbassare le saracinesche. Una scelta che va nella direzione di evitare afflussi di persone sia presso le strutture di vendita sia lungo le strade, rendendo così più difficile l'attività di controllo per prevenire, limitare e sanzionare i comportamenti vietati.

Festa della liberazione e festa dei lavoratori sono ricorrenze che per tradizione costituiscono occasioni di acquisto, soprattutto di generi alimentari, per dare vita a momenti di aggregazione e convivialità e di conseguenza assembramenti che la fase attuale impone di scongiurare. Così ecco che dopo la chiusura dei mercati del sabato e della domenica come quello più frequentato del vicentino, il mercato di Camisano.

Mercati comune di Vicenza

Sabato 25 aprile e venerdì 1 maggio i mercati non si svolgeranno. Lo ha deciso il Comune di Vicenza a seguito dell'ordinanza regionale del 13 aprile che ha stabilito la chiusura degli esercizi commerciali per la vendita di generi alimentari nei due giorni festivi.

Pertanto sabato 25 aprile non si terranno i mercati in piazza Matteotti, via del Mercato Nuovo, via Granatieri di Sardegna e via Ca' Balbi. Venerdì 1 maggio non si terranno i mercati in via dei Laghi, via Rossini, via Fabiani, via Generale Dalla Chiesa.

Cosa è aperto

Le consegne a domicilio di ristoranti, gelaterie, Deliveroo è operativo tutti i giorni, anche nei festivi di sabato 25 aprile e domenica 26 aprile, 1° maggio e domenica 3 maggio e porta a casa gelato, pizze, hamburger, panini, pasti completi. Il servizio sarà disponibile tutto il giorno, per pranzo, cena e nel pomeriggio.

Gelaterie aperte con consegna a domicilio nei festivi: a pranzo Capodilatte dal pomeriggio anche il Gelataio.