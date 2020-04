"Lasciateci lavorare o falliremo": le chiavi delle attività consegnate al sindaco

Martedì mattina, una cinquantina di imprenditori locali hanno inscenato una simbolica protesta in Comune a Brendla, presentandosi nell’edificio comunale con delle croci bianche e consegnando le chiavi dei propri negozi e botteghe al sindaco Bruno Beltrame.

“I miei concittadini chiedono solo di poter ripartire e noi come amministrazione non possiamo che essere d’accordo con loro – spiega il sindaco Beltrame – i dispositivi di sicurezza ci sono, le norme in materia anche, l’accortezza a rispettarle pure. Dopo il già lungo stop, è ora di dare la possibilità al nostro tessuto economico locale di ripartire: faremo arrivare la protesta nelle sedi istituzionali- La nostra gente vuole solo lavorare, non avere l’elemosina”.

Interviene anche l’Assessore al bilancio e alle attività produttive Giuseppe Rodighiero: “Ritardare le aperture dei negozi, botteghe, ristoranti, bar e parrucchieri significa la chiusura definitiva per molte di queste attività che lavorano onestamente. Occorre la capacità di trovare soluzioni intelligenti che mitighino i rischi sanitari ma anche quelli economici, non semplicemente obbligare alla chiusura e basta. Dal canto nostro, come Amministrazione comunale, annualmente introduciamo misure fiscali a sostegno dei nostri negozi, delle nostre botteghe, del commercio al minuto in genere perché crediamo nel loro futuro. Occorre dare risposte politiche a queste categorie produttive che vogliono semplicemente lavorare in condizioni di sicurezza".

Il presidente dei commercianti e artigiani, Mario Castegnaro, spiega, a nome di tutti i colleghi presenti, la protesta odierna: “Tra di noi c’è tanto malumore, tanta rabbia. Abbiamo deciso di protestare perché vogliamo essere ascoltati e chiediamo che le nostre richieste vengano accolte. Cosa chiediamo? Chiediamo solo di poter tornare a lavorare, dal 4 maggio in poi. Non vogliamo sussidi statali, non chiediamo aiuti al governo: chiediamo di poter riaprire tutte le nostre attività, in sicurezza. Pur avendo ottemperato con responsabilità a tutte le restrizioni necessarie per porre freno alla pandemia, abbiamo avuto per giorni la speranza di poter riaprire, con grande fatica e impegno economico. Molti di noi hanno fatto fronte con molta dignità a tutte le scadenze, che sono arrivate puntualmente e che non abbiamo potuto sospendere, perché non comprese nel decreto Cura Italia: abbiamo dovuto mantenerci attivi per garantire i contatti con i clienti, per lavorare da casa da remoto, per mantenere alimenti in condizioni sanitarie corrette senza dover buttare forniture di cibo e materiale per le lavorazioni in take away. Abbiamo tentato di sopravvivere, senza far cadere i clienti nella tentazione di avvalersi di servizi non in regola e abbiamo cercato di offrire il servizio a domicilio, per non far prevalere l’on-line di Amazon o altri network via web. Ma adesso vogliamo tornare a lavorare. Non è più possibile rimandare né tergiversare. Altrimenti falliremo tutti”.

A capo degli imprenditori artigiani presenti Luca Marin, delegato comunale di Confartigianato Imprese Vicenza che, con il suo vice Jerry Bertocco, afferma: “La nostra categoria è in forte difficoltà. Abbiamo messo al sicuro i nostri dipendenti fin dall’inizio di questa epidemia ma ora ci troviamo spesso a fare i conti con l’insostenibilità della sopravvivenza delle nostre imprese. Ci sono, infatti, colleghi le cui attività sono chiuse sin dalla fine di febbraio e che non vedono un futuro per le proprie imprese e famiglie. Alla nostra preoccupazione negli ultimi giorni si è unita la rabbia di un caos dei provvedimenti dei quali facciamo fatica a capire le ragioni. Le nostre imprese sono già state messe in sicurezza seguendo tutti i protocolli che ci hanno dato, sopportando spesso costi di acquisto di DPI veramente spropositati. Lo abbiamo fatto per poter essere pronti a lavorare e il risultato qual è? Le promesse di una ripresa anche prima del 4 maggio sono state vanificate con un provvedimento annunciato la domenica in tv e che sposta per alcuni di noi la data addirittura a giugno. Fateci tornare in azienda: la salute nostra e dei nostri collaboratori è per noi una priorità, ma abbiamo bisogno di produrre per continuare ad esser la spina dorsale del Paese”.

Conclude Elena Donazzan, assessore regionale al lavoro del Veneto: "Per molte piccole e medie imprese nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alla persona, questi mesi di chiusura si tradurranno nell’impossibilità di ripartire. I commercianti di Brendola, che hanno scelto di protestare pacificamente ma con un gesto forte come la consegna delle chiavi delle loro attività al Sindaco, non stanno chiedendo sussidi allo Stato: chiedono solamente di lavorare, pronti ad attuare ogni norma o protocollo necessario a garantire la sicurezza loro e dei loro clienti. Questo governo, incapace e illogico, ascolti la loro preoccupazione e agisca subito per limitare i danni, già ingenti e insostenibili, all’economia veneta e italiana causati dal protrarsi di questo lockdown".