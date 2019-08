Boom di visitatori in Basilica a Ferragosto, oltre 3mila ingressi ai principali monumenti

Vicenza presa d'assalto dai turisti nel giorno di Ferragosto, come si addice a una vera città d'arte. Lo si poteva percepire ieri girando per una città piena di vita, con visitatori agli ingressi dei principali monumenti, all'ufficio turistico, tra i banchi del mercato e i sempre più numerosi tavolini dei bar; lo si può affermare con certezza oggi, scorrendo i primi dati degli accessi ai musei.

Nella sola giornata di Ferragosto, infatti, sono stati complessivamente ben 3.350 gli ingressi a Teatro Olimpico, musei civici e Basilica palladiana. Nel dettaglio, sono stati 2.185 i biglietti staccati per l'accesso a Teatro Olimpico e musei civici, mentre in Basilica palladiana sono entrate 1.165 persone, di cui 751 di giorno e 414 di sera.

“Si tratta di un dato straordinario – commenta il sindaco Francesco Rucco – che conferma Vicenza tra le città d'arte. Colpisce, in particolare, il numero dei visitatori della Basilica: sono aumentati di oltre l'80% rispetto agli ultimi anni. Ciò dimostra quanto sia stata vincente la scelta di rimodulare l'orario di apertura, consentendo l'accesso anche nel primo pomeriggio. E conferma quanto il luogo in cui ci apprestiamo ad allestire un nuovo ciclo di grandi mostre sia di per sé un monumento unico di grandissima attrattività”.

Negli ultimi tre anni gli ingressi in Basilica nel giorno di Ferragosto erano stati rispettivamente 636 (2016), 694 (2017) e 688 (2018). “A fronte di questi risultati – conclude il sindaco – voglio ringraziare in particolare tutto il personale che ieri, in un giorno di festa, ha regolarmente lavorato per consentirci di tenere aperti i nostri straordinari monumenti e permettere così a cittadini e turisti di venire a scoprire le bellezze della nostra città”.