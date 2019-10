Gita "fuori pascolo" per tre mucche

Singolare avvistamento nel cuore della notte di venerdì per gli automobilisti in transito a Schio, nel tunnel che precede il traforo per Valdagno.

Come testimonia uno scatto postato sul gruppo Facebook Sei di Schio se... tra mucche hanno deciso di fare una gita "fuori pascolo" e attraversare la galleria creando una situazione di grande pericolo per loro e per gli automobilisti in transito. Lo scatto postato sui social ha catturato l'attenzione di molti che hanno lasciato like e commenti.

Allertati i carabinieri, sono riusciti a risalire al proprietario e a riportare le mucche al loro pascolo.