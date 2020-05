Giovane chef colto da malore improvviso: inutili i soccorsi, aveva solo 30 anni

Era nel pieno della sua vita, rinomato come chef, si è spento nel cuore della notte tra lunedì e martedì nella sua abitazione di Brendola. Secondo le prime informazioni Franco Scarso, si è sentito male mentre stava riposando, il tempo di alzarsi per andare in bagno e lì il suo cuore ha smesso di battere.

La prima a precipitarsi su di lui è stata la moglie Eleonora che ha subito allertato i soccorsi ma che, una volta arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Franco Scarso aveva lavorato in molti locali della provincia e non solo. Tra gli amici più cari Paolo Vicari, de l'Osteria alle Botti, che ha ricordato su Facebook il giovane chef, con parole di stima e affetto.