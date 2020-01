"Ciao Bepi", Thiene in lutto per la scomparsa dell'alpino e "bati rame"

Una morte che ha lasciato profondo dolore, un lutto che ha sconvolto una comunità intera. Si è spento nei giorni scorsi Giuseppe Canale, meglio conosciuto come Bepi Canale. 73 anni, marito di Ada e padre di Martina ed Anna; persona molto amata dalla comunità thienese.

"Il nostro caro Amico Bepi Canale ci ha lasciati per godere la Felicità Celeste - scrivono in un post sui social gli Amici di Thiene, associazione nata dalla volontà di promuovere un profondo amore per la città ed il suo territorio e diffonderne e e far conoscere i valori storico culturali - Nel ringraziarlo per tutto il Bene e per il sempre generoso Esempio con cui ha saputo dipingere, con intelligenza e disponibilità, il nostro ultraventennale impegno per Fare Bene il Bene. Siamo certi che il suo sorriso di bontà continuerà ad illuminarci da Lassù insieme agli altri Amici che animano il Mercato Celeste".

Il post è stata visualizzato, commentato e condiviso sui social da centinaia di utenti che hanno voluto ricordare e rendere omaggio ad una persona di grande cuore.

Organizzatore della Rievocazione Storica di Thiene e alpino è morto nei giorni scorsi all’ospedale di Santorso a seguito di una malattia.