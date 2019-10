"Ciao Antonio", il liceo Fogazzaro piange l'amato prof. Busolo Cerin

Morire a 62 anni, quando hai ancora una vita davanti fa davvero male. Lo sanno i famigliari, gli alunni e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere Antonio Busolo Cerin, docente di Storia e Filosofia del liceo Fogazzaro, che si è spento nei giorni scorsi a seguito di una male incurabile che l'aveva portato a lasciare la scuola nel giugno scorso.

Per anni aveva insegnato al trienno dell'istituto di contrà Burci che lunedì, ha voluto ricordare l'amato docente con un minuto di silenzio. "Diamo l’annuncio con dolore e commozione ricordando sempre di lui l’amore per la conoscenza, per il suo lavoro e per il coraggio che lo ha contraddistinto nei momenti più duri e difficili - si legge nella homepage del sito web del liceo - Gli si addice il pensiero di Epitteto “e ovunque andrò, là troverò sempre il sole, la luna e le stelle;

troverò sogni e presagi e converseró con gli dei”. Ciao Antonio".

Un insegnante molto amato dai suoi studenti che, attraverso i social, hanno manifestato il loro dolore per la perdita di una persona che, anche al termine del percorso di studi, era rimasta nei loro cuori.