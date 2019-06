In memoria di Fabio Sax: la Vicenza dei '90 nel ricordo del chitarrista Fontana

La scomparsa di Fabio Maran, volto noto in città per avere legato la sua immagine al Saxophone, storico negozio musicale di viale Roma, continua a suscitare l'affetto e la vicinanza dei suoi amici, anche sui social network. In queste ore si moltiplicano i messaggi di simpatia e stima.

Fra queste voci c'è anche quella di Loris Fontana, liutaio e musicista di Montecchio Maggiore che da tantissimi conosceva Maran da tutti chiamato Fabio Sax proprio per il lungo legame con la rivendita di dischi del centro di Vicenza. «Ha dato un aiuto concreto alla musica underground di Vicenza e ha contribuito a svezzare con competenza e passione tanti appassionati di musica» ha dichiarato Fontana in una lunga video-intervista concessa a Vicenzatoday.it.