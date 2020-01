E' morta Paola Carraro, l'Ipab Muzan perde la sua presidente: aveva 75 anni

Per anni ha lottato contro la malattia ma nella giornata di martedì si è dovuta arrendere. La comunità di Malo piange la scomparsa di Paola Carraro, presidente dell'Ipab Muzan, donna da sempre impegnata nel sociale.

Ex insegnante di lettere, già assessore comunale della giunta guidata dal sindaco Luciano Spillare, si è spenta all'età di 75 anni. La donna lascia il figlio Giovanni. Il funerale è fissato per venerdì alle ore 10 in duomo.