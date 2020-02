Lotto: la vincita più alta finisce nel Vicentino

Con una schedina da tre euro ne porta a casa 64.875. Finisce a Montebello Vicentin la più alta vincita centrata al Lotto nell’ultimo concorso, grazie a una quaterna sulla ruota di Napoli.

Secondo gradino del podio per i 22.500 euro vinti a Treviso con un terno su Venezia, poi i 22.600 euro vinti a Roma con una giocata su Tutte. Polignano a Mare, in provincia di Bari, protagonista invece della più alta vincita ottenuta con il 10eLotto, pari a 100 mila euro per effetto di un ‘otto’ doppio numero Oro con un’estrazione frequente. Secondo posto per i 45mila euro vinti a Sesto San Giovanni (MI).

Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di 783 milioni di euro.