Qualità dell'aria sotto la lente: monitoraggio Arpav a Montebello Vicentino

Dal 14 settembre un mezzo mobile è stato posizionato in via Lungochiampo per misurare, su richiesta dell’amministrazione comunale, i principali inquinanti atmosferici e fornire indicazioni sulla qualità dell’aria.

L'indagine presso il sito indicato avrà una durata complessiva di 3 settimane; i parametri monitorati sono acido solfidrico,composti organici volatili (toluene, benzene), ammoniaca, ossidi di azoto, polveri sottili (PM10).