Mamme, Moda e Motori: sul red carpet tre bellezze vicentine

Domenica scorsa, nel salone automobilistico “Aciemme” a Rovigo ha avuto luogo l'evento “Mamme, Moda e Motori”, cge ha visto protagoniste le “Miss Mamma Italiana”. Tre le protagoniste vicentine: Alessandra Piva, 57 anni, di Vicenza “Miss Mamma Italiana Evergreen Sorriso 2019”, Emanuela Zito, 50 anni, di Montecchio Maggiore, “Pre Finalista Miss Mamma Italiana Gold 2018”, Edy Mestriner, 68 anni, di Tezze sul Brenta , “Miss Suocera 2020” (anche questo è un concorso di proprietà esclusiva della Te.Ma Spettacoli).

Le mamme miss hanno sfilato sul red carpet dell’autosalone “Aciemme” per la gioia del pubblico, indossando i capi dell’atelier di Denise Maretti, inoltre sono state protagoniste di uno shooting fotografico a bordo delle bellissime autovetture Citroen presenti all’interno del salone.

In attesa dell’evento Finale di “Miss Mamma Italiana 2020” in programma a Gatteo Mare - Riviera Romagnola, il prossimo mese di luglio, proseguono con successo in tutta Italia, le selezioni del concorso. Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it