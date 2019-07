Miss mamma italiana gold 2019, due vicentine conquistano la giuria

La bellezza berica in evidenza al concorso Miss mamma italiana gold 2019. Tatiana Paffumi, 46 anni, parrucchiera, di Bressanvido, mamma di Luca di 16 anni e Barbara Pellizzari, 50 anni, broker di assicurazione, di Povolaro, mamma di Nicole e Lorenzo, di 17 e 10 anni hanno conquistato la giuria del concorso ideato da Paolo Teti. La prima ha conquistato la fascia di “Miss mamma Italiana gold sprint" mentre la seconda è stata nominata "Miss mamma italiana gold damigella d'onore".

Le fasce sono state consegnate al Teatro comunale di Frassinelle, in provincia di Rovigo, dove sabato si è svolta ( 26° finale nazionale del concorsodi bellezza e simpatia, con marchio registrato, dedicato alla figura della mamma, una produzione Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti che intende valorizzare il ruolo della mamma come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società. Il concorso è riservato a tutte le mamme ed è suddiviso in due categorie: fascia di età 25/45 anni (la cui Finale si è svolta lo scorso 23 giugno ed ha visto trionfare la bella 42enne padovana Emanuela Bonamin) e fascia “Gold”, per le mamme aventi un’età tra i 46 ed i 55 anni.

40 le mamme finaliste, provenienti da tutta Italia, che hanno sfilato prima in abito elegante, poi in costume da bagno, tutte hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, cimentarsi in esercizi ginnici e in varie prove creative o sportive, coinvolgendo il marito e/o i figli. La giuria ha proclamato vincitrice, con la fascia, la corona ed il trofeo di “Miss Mamma Italiana gold 2019” Sabrina Bruni, 46 anni, strumentista di sala operatoria, di Artena (Roma), sposata da 18 anni con Gabriele e mamma di Lorenzo ed Arianna, di 15 e 14 anni. Bionda e occhi azzurri, taglia 42, donna dolce, solare, simpatica e molto affascinante con l’hobby della danza. Sabrina, parlando di sè, ha detto di essere una persona paziente, curiosa ed entusiasta, il suo colore preferito è l’azzurro, il suo animale preferito è il gatto, ama le canzoni dei Coldplay e di Ed Sheeran e la comicità di Paola Cortellesi.

Sabrina Bruni e le altre mamme vincitrici di questa edizione saranno protagoniste del Calendario “Miss Mamma Italiana GOLD 2020”, giunto quest’anno alla sua 17° edizione. La manifestazione è stata presentata da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso, da Elena Venere “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2018”. Miss mamma italiana sostiene Arianne, Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.