Miss mamma italiana evergreen: la fascia in Veneto, sul podio anche una vicentina

Domenica, all'Hotel Union di Riccione, si è svolta la finale di "Miss mamma italiana Evergreen 2019", il concorso organizzato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti. Ad aggiudicarsi il titolo è stata Gabriella Giulia Buso, 56enne, casalinga di Brugine (Padova) mamma di Matteo, Debora e Beatrice, di 27, 25 e 22 anni. Sul posdio anche Alessandra Piva, 57enne di Vicenza, mamma di Marco e Matteo, di 33 e 30 anni che ha conquistato la fascia di Miss Mamma italiana evergreen sorriso.

Le mamme finaliste hanno sfilato in abito elegante ed hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, cimentarsi in esercizi ginnici e in varie prove creative coinvolgendo il marito e/o i figli.

Ospiti d’Onore le “Madrine di Miss Mamma Italiana”, ovvero le mamme vincitrici di fascia nazionale delle passate edizioni e le Pre Finaliste Nazionali dell’edizione 2020, capitanate da Grazia Maria Dione “Miss Mamma Italiana Evergreen 2018”.

“Miss Mamma Italiana” è una produzione esclusiva Te.Ma Spettacoli, è il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia con marchio registrato, dedicato alla figura della mamma, l’intento non è quello di premiare solo la bellezza, ma valorizzare la figura della mamma, come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società. Nella sua storia ultra ventennale il concorso si è suddiviso in due categorie, “Miss Mamma Italiana” per le mamme dai 25 ai 45 anni (la Finale si è tenuta lo scorso mese di giugno, ed ha visto vincitrice la 42enne padovana Emanuela Bonamin) e “Miss Mamma Italiana GOLD” per le mamme dai 46 ai 55 anni (la Finale si è tenuta lo scorso mese di luglio ed ha visto vincitrice la 47enne romana Sabrina Bruni), considerato il ruolo della mamma, sempre in grande evoluzione, dal 2017, per festeggiare il 25° anniversario del concorso, si è deciso di estendere l’invito anche alle mamme con un’età superiore ai 56 anni, è nata così, la categoria “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene Arianne, Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

Le iscrizioni al Concorso sono gratuite, maggiori informazioni si possono ottenere contattando la segreteria di “Miss Mamma Italiana” al numero 0541 344300 o consultando il sito www.missmammaitaliana.it