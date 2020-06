Miss mamma italiana, due vicentine conquistano la fascia e volano alle pre finali nazionali

Lo scorso fine settimana, nel Salone “Aciemme Automobili” di Rovigo, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2020”. Vincitrice della selezione Giulia Faggin 32 anni, casalinga, di Albignasego (Padova), sposata con Alberto e mamma di Aurora di 8 anni.

La fascia “Miss mamma italiana gold”, riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, è andata a Barbara Pellizzari, 51 anni, broker di assicurazione, di Dueville, mamma di Lorenzo e Nicole, di 18 ed 11 anni; mentre la fascia “Miss mamma italiana evergreen”, riservata alle mamme con più di 56 anni, è andata a Lorella Bedon, 60 anni, casalinga, di Sarzano (Rovigo), mamma di Jessica ed Emily, di 39 e 27 anni.

Un'altra vicentina, Graziella Scortegagna, 56 anni, operaia, di Cornedo Vicentino, mamma di Riccardo e Simone, di 36 e 34 anni si è invece aggiudicata la fascia di Miss mamma italiana evergreen eleganza e ha conquistato il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali anno 2020.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Barbara Semeraro “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016”. Ospite d’Onore la cantante Danilea Vallicelli. Madrine d’Onore le Mamme Miss vincitrici di fascia nazionale, delle passate edizioni del concorso, che hanno sfilato con gli abiti etnici dell’atelier di Denise Maretti.

Dopo la pausa “forzata” dovuta all’emergenza sanitaria legata al Covid19, sono ripartite in tutta Italia (e con tutte le dovute misure di sicurezza), le selezioni per l’edizione di “Miss Mamma Italiana 2020”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 27° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce almeno 3 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it